كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقده مع سيف سمير قائد الفريق

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد سيف سمير قائد فريق كرة السلة في ثاني تجديدات الفريق.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تجديد تعاقد سيف سمير لمدة أربعة مواسم.

ويعتبر سيف سمير ثاني تجديد فريق سلة الأهلي بعد محمد أبو النصر الذي جدد أربعة مواسم هو الآخر.

وبات سيف سمير قائدا لفريق سلة الأهلي هذا الموسم بعد اعتزال الثنائي إبراهيم الجمال ومودي الجارحي.

ويستعد الأهلي لاستئناف نشاطه بعد التوقف الدولي الأخير.

ويلعب الأهلي أمام فريق الزمالك ضمن منافسات دوري السوبر يوم الإثنين المقبل.

ويعود الأهلي لمواصلة مبارياته محليا بعد فترة توقف نظرا لمشاركة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونجح الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم 2023.

ويشارك الأهلي في نهاية أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA في مجموعة النيل المقرر إقامتها على صالة حسن مصطفى في مصر.