شوقي غريب يكشف أسباب الهزيمة أمام فاركو

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:58

كتب : بسام أبوبكر

شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي

كشف شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب سبب خسارة فريقه أمام فاركو.

وفاز فاركو على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وسجل رزقي حمرون ورامي صبري هدفي فاركو، فيما أحرز عبد الرحمن خالد "جبنة" هدف المقاولون العرب.

أخبار متعلقة:
العراق يواجه روسيا وديا في سوشي رغم الهزيمة.. جون أوكلي رجل مباراة فاركو والمقاولون العرب بهدف قاتل.. فاركو يفوز على المقاولون العرب ويكسر سلسلة اللاهزيمة جلسة بين أحمد مرتضى وفرق ألعاب صالات الزمالك

وقال غريب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة كانت مهمة بالنسبة لنا وكان هدفنا حصد نقاط المباراة الثلاثة ولكن فريق فاركو يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة".

وأضاف "فاركو بحث عن تحقيق الفوز والوصول إلي مركز أفضل في ترتيب الدوري ما صعب الأمر علينا".

وتابع "الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين وفي الشوط الثاني قدمنا مباراة هجومية مميزة ولكن الكرة رفضت دخول الشباك".

وشدد "لا أريد التعليق على حكم المباراة خاصة أن محمود البنا حكم رقم واحد في مصر، ولكن لا أعرف هل كانت ركلة جزاء التي أحُتسبت ضدنا مستحقة أم لا".

واختتم: "أُتيح لنا أكثر من فرصة للتهديف ولكن لم نستطع ترجتمها إلى أهداف. في النهاية كانت مباراة كبيرة وأبارك لفريق فاركو الفوز".

المقاولون العرب تلقى الهزيمة الأولى خلال آخر 9 مباريات في مسابقة الدوري المصري.

وتلقى المقاولون العرب الهزيمة الأولى منذ الخسارة أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي.

في المقابل حافظ طارق العشري مدرب فاركو على سجله الجيد مع الفريق وحقق الفوز الرابع وتعادل في مباراة وحيدة خلال 5 مباريات مع الفريق السكندري.

ورفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس

فاركو المقاولون العرب
نرشح لكم
طارق العشري: فاركو يستحق مركز أفضل في الدوري جلسة بين أحمد مرتضى وفرق ألعاب صالات الزمالك رغم الهزيمة.. جون أوكلي رجل مباراة فاركو والمقاولون العرب بهدف قاتل.. فاركو يفوز على المقاولون العرب ويكسر سلسلة اللاهزيمة مجلس إدارة الزمالك يطالب الجميع بالتكاتف في تلك الظروف الصعبة انتهت في الدوري - فاركو (2) - (1) المقاولون العرب.. 3 نقاط ثمينة مران الزمالك - تعليمات خاصة من فيريرا لـ روقا وجعفر.. وتدريبات إضافية لثنائي الدفاع عصام ثروت: قدمنا مباراة كبيرة رغم النقص العددي.. ومحمود جاد حارس كبير
أخر الأخبار
طارق العشري: فاركو يستحق مركز أفضل في الدوري 20 دقيقة | الدوري المصري
قادش يطالب بإيقاف الدوري الإسباني وإعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقده مع سيف سمير قائد الفريق 45 دقيقة | كرة سلة
شوقي غريب يكشف أسباب الهزيمة أمام فاركو 46 دقيقة | الدوري المصري
جلسة بين أحمد مرتضى وفرق ألعاب صالات الزمالك ساعة | الدوري المصري
العراق يواجه روسيا وديا في سوشي ساعة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ولفرهامبتون.. ضغط أحمر قوي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) إيفرتون.. جووووول مارتينلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك