شوقي غريب يكشف أسباب الهزيمة أمام فاركو

كشف شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب سبب خسارة فريقه أمام فاركو.

وفاز فاركو على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وسجل رزقي حمرون ورامي صبري هدفي فاركو، فيما أحرز عبد الرحمن خالد "جبنة" هدف المقاولون العرب.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة كانت مهمة بالنسبة لنا وكان هدفنا حصد نقاط المباراة الثلاثة ولكن فريق فاركو يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة".

وأضاف "فاركو بحث عن تحقيق الفوز والوصول إلي مركز أفضل في ترتيب الدوري ما صعب الأمر علينا".

وتابع "الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين وفي الشوط الثاني قدمنا مباراة هجومية مميزة ولكن الكرة رفضت دخول الشباك".

وشدد "لا أريد التعليق على حكم المباراة خاصة أن محمود البنا حكم رقم واحد في مصر، ولكن لا أعرف هل كانت ركلة جزاء التي أحُتسبت ضدنا مستحقة أم لا".

واختتم: "أُتيح لنا أكثر من فرصة للتهديف ولكن لم نستطع ترجتمها إلى أهداف. في النهاية كانت مباراة كبيرة وأبارك لفريق فاركو الفوز".

المقاولون العرب تلقى الهزيمة الأولى خلال آخر 9 مباريات في مسابقة الدوري المصري.

وتلقى المقاولون العرب الهزيمة الأولى منذ الخسارة أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي.

في المقابل حافظ طارق العشري مدرب فاركو على سجله الجيد مع الفريق وحقق الفوز الرابع وتعادل في مباراة وحيدة خلال 5 مباريات مع الفريق السكندري.

ورفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس