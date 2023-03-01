العراق يواجه روسيا وديا في سوشي

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

منتخب العراق - نهائي خليجي 25

سيلعب منتخب العراق أمام روسيا وديا ضمن تحضيراته للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن خوض مواجهة ودية دولية ضد نظيره الروسي.

وسيحل منتخب العراق ضيفا على نظيره الروسي في مدينة سوشي يوم 27 مارس الجاري

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وأوضح الاتحاد العراقي أن منتخب بلاده سيخوض معسكر ا تدريبيا في مدينة سوشي قبل موعد المباراة وتحديدا قي 21 مارس.

يذكر أن منتخب العراق حصل مؤخرا على لقب النسخة 25 من كأس الخليج "خليجي 25" للمرة الرابعة في تاريخه.

واستضافت مدينة البصرة العراقية خليجي 25 في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023.

وفاز منتخب العراق على حساب نظيره العماني بنتيجة 3-2 في نهائي خليجي 25 بعد مباراة مثيرة وممتعة على استاد البصرة.

ويتولى الإسباني خيسوس كاساس تدريب منتخب العراق ونجح في قيادته مؤخرا للتويج بلقب كأس الخليج.

منتخب العراق منتخب روسيا
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