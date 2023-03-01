رغم الهزيمة.. جون أوكلي رجل مباراة فاركو والمقاولون العرب
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:20
كتب : FilGoal
حصد النيجيري جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو.
وخسر المقاولون العرب أمام فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ20 من الدوري.
وحصل أوكلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية خلال الموسم الحالي بعد مباراة المقاولون وطلائع الجيش في الجولة 12.
وسجل عبد الرحمن خالد "جبنة" للمقاولون العرب، فيما أحرز رزقي حمرون ورامي صبري هدفي فاركو.
ماذا قدم أوكلي أمام فاركو؟
الدقائق: 90
أهداف: 0
تسديد على المرمى: 1
لمس الكرة: 29
دقة تمريرات: %71
ورفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.
فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.
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