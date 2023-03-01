رغم الهزيمة.. جون أوكلي رجل مباراة فاركو والمقاولون العرب

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - جون أوكلي

حصد النيجيري جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو.

وخسر المقاولون العرب أمام فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ20 من الدوري.

وحصل أوكلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية خلال الموسم الحالي بعد مباراة المقاولون وطلائع الجيش في الجولة 12.

أخبار متعلقة:
بهدف قاتل.. فاركو يفوز على المقاولون العرب ويكسر سلسلة اللاهزيمة بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا بركلتي جزاء ريليفو: مشاركة كريستنسين في محل شك أمام ريال مدريد بـ كأس ملك إسبانيا ريد بُل All Acess فرصتك لمقابلة لاعبك المفضل

وسجل عبد الرحمن خالد "جبنة" للمقاولون العرب، فيما أحرز رزقي حمرون ورامي صبري هدفي فاركو.

ماذا قدم أوكلي أمام فاركو؟

الدقائق: 90

أهداف: 0

تسديد على المرمى: 1

لمس الكرة: 29

دقة تمريرات: %71

ورفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.

فاركو المقاولون العرب
نرشح لكم
طارق العشري: فاركو يستحق مركز أفضل في الدوري شوقي غريب يكشف أسباب الهزيمة أمام فاركو جلسة بين أحمد مرتضى وفرق ألعاب صالات الزمالك بهدف قاتل.. فاركو يفوز على المقاولون العرب ويكسر سلسلة اللاهزيمة مجلس إدارة الزمالك يطالب الجميع بالتكاتف في تلك الظروف الصعبة انتهت في الدوري - فاركو (2) - (1) المقاولون العرب.. 3 نقاط ثمينة مران الزمالك - تعليمات خاصة من فيريرا لـ روقا وجعفر.. وتدريبات إضافية لثنائي الدفاع عصام ثروت: قدمنا مباراة كبيرة رغم النقص العددي.. ومحمود جاد حارس كبير
أخر الأخبار
طارق العشري: فاركو يستحق مركز أفضل في الدوري 20 دقيقة | الدوري المصري
قادش يطالب بإيقاف الدوري الإسباني وإعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقده مع سيف سمير قائد الفريق 45 دقيقة | كرة سلة
شوقي غريب يكشف أسباب الهزيمة أمام فاركو 46 دقيقة | الدوري المصري
جلسة بين أحمد مرتضى وفرق ألعاب صالات الزمالك ساعة | الدوري المصري
العراق يواجه روسيا وديا في سوشي ساعة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ولفرهامبتون.. ضغط أحمر قوي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) إيفرتون.. جووووول مارتينلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك