مباشر كأس إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) (0) وست هام.. تصدٍ رائع من أريولا
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:31
كتب : FilGoal
يستقبل مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.
FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا
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ق.6 تصد رائع من أريولا أمام تسديدة سابيتسر
بداية المباراة
بداية المباراة في العاشرة إلا ربع
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