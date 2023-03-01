مباشر كأس إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) (0) وست هام.. تصدٍ رائع من أريولا

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يستقبل مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

------------

ق.6 تصد رائع من أريولا أمام تسديدة سابيتسر

بداية المباراة

بداية المباراة في العاشرة إلا ربع

وست هام يونايتد مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
قادش يطالب بإيقاف الدوري الإسباني وإعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو أساسي.. وماجواير يقود الدفاع أمام وست هام انتهت كأس فرنسا - نانت (2) - (1) لانس.. مواصلة حملة الدفاع عن اللقب مصطفى محمد احتياطي أمام لانس في كأس فرنسا لاعب قادش يكشف كيف هدد فينيسيوس بورقة "المونديال" في الصدام الساخن رغم الطرد المباشر أمام ريال مدريد.. إيقاف كوريا مباراة واحدة سيغيب أمام يوفنتوس.. إيقاف جوزيه مورينيو مباراتين قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو أمام برشلونة في كأس الملك
أخر الأخبار
قادش يطالب بإيقاف الدوري الإسباني وإعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي 10 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقده مع سيف سمير قائد الفريق 11 دقيقة | كرة سلة
شوقي غريب يكشف أسباب الهزيمة أمام فاركو 11 دقيقة | الدوري المصري
جلسة بين أحمد مرتضى وفرق ألعاب صالات الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
العراق يواجه روسيا وديا في سوشي 32 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ولفرهامبتون.. ضغط أحمر قوي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون.. رامسديل يمنع الأول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) (0) وست هام.. تصدٍ رائع من أريولا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة