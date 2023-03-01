مباشر كأس إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) (0) وست هام.. تصدٍ رائع من أريولا

يستقبل مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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ق.6 تصد رائع من أريولا أمام تسديدة سابيتسر

بداية المباراة

بداية المباراة في العاشرة إلا ربع