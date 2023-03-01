انتهت في كأس إنجلترا - مانشستر يونايتد (3) (1) وست هام.. إلى الدور المقبل

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - وست هام

يستقبل مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+95 جوووووووول فريد يسجل الثالث بعد خطأ دفاعي قاتل

ق.90 جووووووووووول قاااااتل بتسديدة جارناتشو الرائعة

ق.77 جووووووووول التعااااادل نايف أكرد في مرماه

ق.74 إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق.72 جوووووووول كاسيميرو يسجل التعادل بضربة رأسية

ق.63 تسديدة أنطونيو يتصدى لها دي خيا ببراعة

ق.59 فرصة جديدة خطيرة بواسطة فورنالس ولكن تجاور القائم

ق.55 جووووووول أول لـ وست هام بواسطة سعيد بن رحمة

ق.51 تسديدة من فيجورست بعد تمريرة كاسيميرو لكنها تجاور القائم

ق.46 دخول كاسيميرو بدلا من ماكتيموناي مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.24 إنقاذ من دي خيا أمام انفراد كامل لـ أنطونيو

ق.6 تصد رائع من أريولا أمام تسديدة سابيتسر

بداية المباراة

بداية المباراة في العاشرة إلا ربع

وست هام يونايتد مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي
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