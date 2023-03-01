بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا بركلتي جزاء

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

واصل فريق نانت حملة الدفاع عن لقب كأس فرنسا بالتأهل إلى نصف النهائي على حساب لانس.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الربع ساعة الأخيرة من المباراة بعد تقدم فريقه.

وحول نانت تأخره إلى فوز على لانس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات ربع النهائي.

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ونجح سيكو فوفانا لاعب لانس في افتتاح التسجيل بالمباراة في الدقيقة 29.

ولم ينجح لانس في الحفاظ على تقدمه كثيرا إذ نجح أندي ديلور في التعادل سريعا بالدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وعزز ديلور تقدم نانت بهدف جديد في الدقيقة 49 خلال مجريات الشوط الثاني من ركلة جزاء أيضا.

واشتعل اللقاء في العشر دقائق الأخيرة بحثا عن التعادل.

وأهدر مصطفى محمد هدفا في الدقيقة 84 برأسية ولكن مرت بجوار القائم.

وحرم القائم الأيسر لحارس مرمى نانت هدفا محققا في الدقيقة 87 ليحافظ على حظوظ نانت في التأهل.

وكان نانت قد حصد لقب النسخة الماضية من كأس فرنسا بالخسارة بهدف دون مقابل أمام نيس.

وتوج نانت بلقب كأس فرنسا أربع مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وحسم نادي ليون تأهله إلى نصف النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد على حساب جرينوبل.

كما تأهل تولوز إلى نصف النهائي بالفوز على رودز بستة أهداف دون مقابل.

ويتبقى متأهل رابع بين فريقي مارسيليا وأنيسي في ختام ربع النهائي.

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