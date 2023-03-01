تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:06
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.
ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري والتي تقام بملعب أنفيلد.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون
الدفاع: أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس
الوسط: فابينيو – ستيفان بايتيتش – هارفي إيليوت
الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا
بينما يجلس الهولندي كودي جاكبو على مقاعد البدلاء ومعه جوردان هيندرسون وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب وجيمس ميلنر وتشامبرلين.
ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.
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