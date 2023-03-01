تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو أساسي.. وماجواير يقود الدفاع أمام وست هام

أراح إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد العديد من لاعبيه في مواجهة وست هام يونايتد.

يونايتد يستقبل وست هام في أولد ترافورد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأقحم تين هاج الثنائي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف في عمق الدفاع.

كما يبدأ الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو، ويشارك الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، ويعود البرتغالي ديوجو دالوت.

فيما يحضر على مقاعد البدلاء ماركوس راشفورد وكاسيميرو ورافاييل فاران.

وفاز مانشستر يونايتد في المباراة الماضية بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب نيوكاسل يونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - تايرل مالاسيا

الوسط: سكوت ماكتوميناي - مارسيل سابيتسر - برونو فيرنانديش

الهجوم: أنتوني - فوت فيجورست - أليخاندرو جارناتشو

دكة البدلاء: توم هيتون - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - آرون وان بيساكا - كاسيميرو - فريد - فاكوندو بييستري - أنتوني إيلانجا - ماركوس راشفورد

تشكيل وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: بن جونسون - نايف أكرد - أنجيلو أوجبونا - إيمرسون بالميري

الوسط: ديكلان رايس - توماش سوسيتش - لوكاس باكيتا

الهجوم: بابلو فورنالس - ميتشل أنطونيو - سعيد بن رحمة

دكة البدلاء: جوزيف أنانج - فلين داونز - آرون كريسويل - ثيلو كيرير - جارود باون - جيانلوكا سكاماكا - كاماري سيمون - ديفيد موباما