ريليفو: مشاركة كريستنسين في محل شك أمام ريال مدريد بـ كأس ملك إسبانيا

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

أندريس كريستنسين

تلقى برشلونة ضربة قوية قبل لقاء ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بوجود احتمالية لغياب أندريس كريستنسين مدافع الفريق ضد ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لخوض لقاء الذهاب ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدا الخميس.

وبحسب منصة "ريليفو" الإسبانية فأن مشاركة المدافع الدنماركي في محل شك في مباراة سانتياجو بيرنابيو.

وتدرب الدنماركي مع زملائه لكن لمدة ربع ساعة فقط ومن ثم لم يواصل المران.

وكشفت المنصة أن المدافع شعر بإنزعاجات منذ مباراة ألميريا الأخيرة في الدوري الإسباني، ولم يخض المران بشكل كامل كإجراء احترازي، وسيتم اتخاذ القرار النهائي يوم الخميس.

وفي حال لم يشارك كريستنسين سيكون ماركوس ألونسو الأقرب لمجاورة جول كوندي، ويظل إريك جارسيا خيارا متاحا للمشاركة في المباراة.

وشارك المدافع البالغ 26 عاما 22 مباراة الموسم الجاري واكتفى بصناعة هدف واحد.

وشهدت قائمة البلاوجرانا غياب الثلاثي: روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

وستقام مباراة الإياب 5 إبريل المقبل في كامب نو.

ويعود آخر ألقاب برشلونة في كأس الملك إلى 2020-2021 على حساب أتليتك بلباو.

على الجانب الآخر، حقق ريال مدريد آخر ألقابه في الكأس موسم 2013-2014 على حساب برشلونة.

ومن المنتظر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد مجددا 19 مارس الجاري لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.

برشلونة أندريس كريستنسين كأس ملك إسبانيا
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