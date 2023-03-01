ريد بُل All Acess فرصتك لمقابلة لاعبك المفضل

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

ريد بُل

ريد بُل مصر تقدم لك فرصة مقابلة لاعبك المفضل وهدايا أخرى من خلال مسابقة ريد بُل All Acess.

شارك في المسابقة بالإجابة عن الأسئلة الخاصة بلاعبك المفضل وكن أحد الفائزين بجوائز ريد بُل.

- رياضيون ريد بُل

تضم ريد بُل مصر رياضيين في ألعاب رياضية مختلفة والآن لديك فرصة لمقابلة النجم المفضل بين هؤلاء:

- طاهر محمد طاهر (لاعب كرة القدم)

- إيهاب أمين (لاعب كرة السلة)

- يحيى الدرع (لاعب كرة اليد)

- نوران جوهر (لاعبة الاسكواش)

- نادين سلعاوي (لاعبة كرة السلة)

- نظام المسابقة

يمكنك المشاركة في المسابقة بالإجابة عن الأسئلة الخاصة بلاعبك المفضل. (من هنا)

تظهر أمامك أسئلة خاصة باللاعب المفضل وما عليك هو اختيار الإجابة الصحيحة في أسرع وقت ممكن.

يتم اختيار أفضل ثلاثة متسابقين بناء على عدد الإجابات الصحيحة والوقت الأسرع للإجابات.

- الجوائز

تختلف جوائز الفائزين بناء على المراكز الثلاثة الأولى.

- المركز الأول: يحصل على فرصة لمقابلة النجم المفضل وحضور مباراة له بالإضافة إلى الحصول على قميص نجمه وتوقيعه.

- المركز الثاني: يحصل على فرصة التواصل مع نجمه عن طريق الفيديو عبر الإنترنت بالإضافة إلى الحصول على قميص نجمه وتوقيعه.

- المركز الثالث: يحصل على قميص نجمه المفضل وتوقيعه بالإضافة إلى ريد بُل.

نادين سلعاوي يحيى الدرع طاهر محمد نوران جوهر إيهاب أمين ريد بُل
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