ساسي: لا مفاوضات مع الزمالك لكني أتمنى العودة له يوما ما

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

أوضح فرجاني ساسي لاعب الدحيل أنه لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك، لكنه تمنى العودة له يومًا ما.

ساسي لعب في الزمالك بين يوليو 2018 ويوليو 2021، وانتقل إلى الدحيل القطري بعدها مجانًا.

وقال ساسي في تصريحات لموقع "وين وين" التونسي: "عقدي مع الدحيل لا يزال ممتدًا لمدة عام ونصف ولا يوجد حديث حاليًا عن التجديد".

أخبار متعلقة:
ساسي: ربما بالغنا في الاحتفال بعد الدنمارك.. وسنقاتل على فرصنا أمام فرنسا فرجاني ساسي: لا نملك لاعبين ممتازين ولكن مرتضى: الوردي يقوم بدور ساسي وحامد دون بطاقات صفراء وحمراء.. وهذه تفاصيل لقائي بـ كهربا مصدر مقرب من ساسي لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الزمالك

وأضاف: "لا يزال الوقت مبكرًا، حاليًا يجب التركيز على تقديم أداء جيد هذا الموسم وبعدها سنرى الوضع".

وتابع: "ليس لدي أي عروض نهائيًا، حتى من مصر، يتحدثون عني كثيرًا في مصر، لأنك هناك عندما تقدّم أداءً مميزًا يحبك الناس ويحبون تواجدك دائمًا أو عودتك بعد رحيلك".

وأشار: "خصوصًا جماهير الزمالك التي تعشق اللاعب الفنان، لدي حب خاص لجماهير الزمالك، وأتمنى العودة يومًا ما. لكن عقدي حاليًا مستمر مع الدحيل".

وأوضح: "أنا على اتصال أخوي مع أمير مرتضى الذي تحدث معي بشأن الشكوى وسنتوصل قريبًا لحل ودي".

وأتم: "الزمالك مثل بيتي، لعبت فيه سنوات وأشعر أنني تربيت هناك، له فضل كبير عليّ، وإن شاء الله أعود له يومًا ما".

الزمالك فرجاني ساسي الدحيل
نرشح لكم
"لا يجب تكرار أخطاء الماضي".. كواليس اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي كرة الصالات – منتخب مصر يخسر من السعودية برباعية في بطولة تايلاند الزمالك يواجه الترجي في برج العرب.. وتحديد موعد المباراة فرج عامر لـ في الجول: أعلم نية الأهلي بشأن خالد عبد الفتاح.. وحسام حسن سيكون هدافا للدوري مانولوفيتش: تمنيت المشاركة في البطولة العربية.. وعمار حمدي ليس سعيدا لهذا السبب خبر في الجول - غياب الشحات ومتولي قد يصل لـ 4 أسابيع.. وصعوبة موقف السولية وعبد القادر مدرب الاتحاد: أتمنى استمرار محمود علاء.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لخلافة فيريرا رئيس بلدية المحلة لـ في الجول: رفضنا رحيل أحمد عبد الرؤوف
أخر الأخبار
الأسرع في التاريخ؟ طرد لاعب منتخب شباب الأردن بعد 10 ثوانٍ فقط 38 دقيقة | الوطن العربي
"لا يجب تكرار أخطاء الماضي".. كواليس اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي ساعة | الدوري المصري
"الروح. المحارب. القائد".. يوفنتوس يعلن تمديد عقد دانيلو ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يعير لاعبه إلى فاسكو دي جاما ساعة | ميركاتو
كرة الصالات – منتخب مصر يخسر من السعودية برباعية في بطولة تايلاند ساعة | الكرة المصرية
من رائحة الساحر.. نجل رونالدينيو ينضم لـ برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يواجه الترجي في برج العرب.. وتحديد موعد المباراة 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للشباب – مدرب جنوب السودان: درسنا جامبيا جيدا وهدفنا التأهل لكأس العالم 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية