ساسي: لا مفاوضات مع الزمالك لكني أتمنى العودة له يوما ما
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 19:13
كتب : FilGoal
أوضح فرجاني ساسي لاعب الدحيل أنه لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك، لكنه تمنى العودة له يومًا ما.
فرجاني ساسي
النادي : الدحيل
ساسي لعب في الزمالك بين يوليو 2018 ويوليو 2021، وانتقل إلى الدحيل القطري بعدها مجانًا.
وقال ساسي في تصريحات لموقع "وين وين" التونسي: "عقدي مع الدحيل لا يزال ممتدًا لمدة عام ونصف ولا يوجد حديث حاليًا عن التجديد".
وأضاف: "لا يزال الوقت مبكرًا، حاليًا يجب التركيز على تقديم أداء جيد هذا الموسم وبعدها سنرى الوضع".
وتابع: "ليس لدي أي عروض نهائيًا، حتى من مصر، يتحدثون عني كثيرًا في مصر، لأنك هناك عندما تقدّم أداءً مميزًا يحبك الناس ويحبون تواجدك دائمًا أو عودتك بعد رحيلك".
وأشار: "خصوصًا جماهير الزمالك التي تعشق اللاعب الفنان، لدي حب خاص لجماهير الزمالك، وأتمنى العودة يومًا ما. لكن عقدي حاليًا مستمر مع الدحيل".
وأوضح: "أنا على اتصال أخوي مع أمير مرتضى الذي تحدث معي بشأن الشكوى وسنتوصل قريبًا لحل ودي".
وأتم: "الزمالك مثل بيتي، لعبت فيه سنوات وأشعر أنني تربيت هناك، له فضل كبير عليّ، وإن شاء الله أعود له يومًا ما".