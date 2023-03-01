مباشر كأس فرنسا - نانت (0) - (0) لانس.. مصطفى محمد احتياطي

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يحل لانس ضيفا على نانت في ربع نهائي كأس فرنسا.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة.

يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هــــنـــــا

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بداية المباراة

لانس نانت كأس فرنسا مصطفى محمد
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