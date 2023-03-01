مباشر كأس فرنسا - نانت (0) - (0) لانس.. مصطفى محمد احتياطي
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 19:05
كتب : FilGoal
يحل لانس ضيفا على نانت في ربع نهائي كأس فرنسا.
ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة.
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بداية المباراة
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