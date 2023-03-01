مباشر كأس فرنسا - نانت (2) - (1) لانس.. جوووول جديد من ركلة جزاء
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 19:05
كتب : FilGoal
يحل لانس ضيفا على نانت في ربع نهائي كأس فرنسا.
ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة.
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ق59 جووووول جديد لأندي ديلور من ركلة جزاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31 جووووول التعادل أندي ديلور من ركلة جزاء
ق29 جووووول سيكو فوفانا يتقدم لفريق لانس
ق16 نانت يهدر التقدم
ق15 ربع ساعة سلبية
بداية المباراة
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