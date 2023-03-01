انتهت كأس فرنسا - نانت (2) - (1) لانس.. مواصلة حملة الدفاع عن اللقب

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يحل لانس ضيفا على نانت في ربع نهائي كأس فرنسا.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة.

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نهاية المباراة

ق87 القائم يحرم لانس من التعادل

ق84 رأسية من مصطفى محمد تضيع بجوار القائم

ق75 مشاركة مصطفى محمد

ق59 جووووول جديد لأندي ديلور من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 جووووول التعادل أندي ديلور من ركلة جزاء

ق29 جووووول سيكو فوفانا يتقدم لفريق لانس

ق16 نانت يهدر التقدم

ق15 ربع ساعة سلبية

بداية المباراة

لانس كأس فرنسا نانت مصطفى محمد
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