بوجلبان يعلن رحيله عن قيادة الصفاقسي الفنية

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق الصفاقسي رحيله عن قيادة الفريق بعد الخسارة أمام النجم الساحلي.

وافتتح الصفاقسي مشواره في المرحلة الختامية من الدوري التونسي بالخسارة بهدف دون مقابل أمام النجم.

وتقام المرحلة الختامية من الدوري التونسي بمشاركة ثمانية فرق ويحصد متصدر الترتيب لقب المسابقة.

وكشف موقع فوت 24 التونسي نقلا عن تصريحات بوجلبان لقناة الكأس القطرية عقب المباراة عن رحيله.

وأشار بوجلبان إلى أنه قرر العودة إلى صفوف الجماهير كمشجع لنادي عاصمة الجنوب بعد الخسارة أمام النجم.

وأوضح التقرير أن بوجلبان عانى من ضغط كبير في الفترة الماضية بعد تعيينه عقب رحيل جاكوباتشي.

ويُلعب الدوري التونسي في مرحلته الختامية بنظام مجموعة واحدة من ثمانية فرق.

وتأهل الصفاقسي لتلك المرحلة بنقة واحدة فقط.

بينما تأهل ناديا الترجي واتحاد المنستير إلى المرحلة الختامية برصيد 4 نقاط.