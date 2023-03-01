الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 20

اشتعلت مجموعة بحري في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 20.

وأقيمت اليوم 7 مباريات انتهت 5 منهم بالانتصار ومباراتين بالتعادل.

وارتقى طنطا لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 36 نقطة، بعد الفوز على المجد السكندري 3-2.

وواصل جمهورية شبين نتائجه الجيدة وفاز على سبورتنج بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق الأهداف خلف طنطا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 20 بمجموعة بحري كالتالي:

🇪🇬🔴 طنطا يفوز بثلاثية على المجد السكندري، وبروكسي يفوز على الحمام ضمن أبرز نتائج الدرجة الثانية المصري pic.twitter.com/hQEDqCaSkU — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2023

ويأتي دكرنس في المركز الثالث برصيد 34 نقطة قبل أن يواجه هلال مطروح غدا ضمن باقي مباريات الجولة 20.

كما يلعب المصري بالسلوم ضد الأوليمبي غدا الخميس ضمن ختام مباريات الجولة.

وجاء ترتيب مجموعة بحري كالتالي: