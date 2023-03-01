الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 20

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 18:37

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

اشتعلت مجموعة بحري في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 20.

وأقيمت اليوم 7 مباريات انتهت 5 منهم بالانتصار ومباراتين بالتعادل.

وارتقى طنطا لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 36 نقطة، بعد الفوز على المجد السكندري 3-2.

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وواصل جمهورية شبين نتائجه الجيدة وفاز على سبورتنج بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق الأهداف خلف طنطا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 20 بمجموعة بحري كالتالي:

ويأتي دكرنس في المركز الثالث برصيد 34 نقطة قبل أن يواجه هلال مطروح غدا ضمن باقي مباريات الجولة 20.

كما يلعب المصري بالسلوم ضد الأوليمبي غدا الخميس ضمن ختام مباريات الجولة.

وجاء ترتيب مجموعة بحري كالتالي:

الدرجة الثانية
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