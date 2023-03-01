مصطفى محمد احتياطي أمام لانس في كأس فرنسا

أعلن أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت عن تشكيل فريقه لمواجهة لانس في ربع نهائي كأس فرنسا.

ويتواجد المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ الجزائري أندري ديلور أساسيًا في الهجوم.

ويظهر مصطفى محمد على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي بعد يوفنتوس في الدوري الأوروبي، ورين في الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ريمي ديشامب

الدفاع: فابيان سينتونز - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - جاوين هادجام

الوسط: موسى سيسوكو - صامويل موتوسامي - إيفان جويسان - فلورين موليت

الهجوم: إجناتيوس جاناجو - أندري ديلور

وسجّل المهاجم الدولي المصري 8 أهداف وصنع 5 في 37 مشاركة هذا الموسم بقميص نانت.