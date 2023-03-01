مجلس إدارة الزمالك يطالب الجميع بالتكاتف في تلك الظروف الصعبة

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان رسمي من كافة أبنائه ومحبيه بضرورة التكاتف في تلك الظروف الصعبة.

وأثير الجدل حول مجلس إدارة نادي الزمالك في الأيام الأخيرة بسبب مقعد رئيس النادي.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة قد تعرض للحبس لمدة شهر وبالتالي عزله من منصبه.

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وجاء بيان نادي الزمالك كالآتي:

"مجلس إدارة نادي الزمالك يطالب كافة أبنائه ومحبيه من أعضاء الجمعية العمومية المحترمين وجماهيره العظيمة، أن يقفوا يدًا واحدة في تلك الظروف الصعبة.

ويؤكد مجلس الإدارة على وحدة الصف وتماسك أعضائه، وأنهم جميعا على قلب رجل واحد خلف رئيس ناديهم المنتخب من قبل الجمعية العمومية مرتضى منصور، مشددا على أن النادي قد مر بظروف أكثر صعوبة من ذلك واجتازها بقوة وعزيمة وحدته.

هذه الظروف الصعبة هي التي تفرز من يحب النادي ومصلحته العامة ومن يحب ذاته ويسعى لتحقيق مآرب شخصية، وأن مجلس الإدارة المنتخب يقف في مواجهة التحديات، مطالبا كل جماهير وأعضاء النادي ألا ينساقوا وراء الآراء الهدامة والفاسدة التي تريد أن تعيد عجلة الزمن إلى الوراء.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه ملتزم بأداء كافة مهامه في متابعة الفرق الرياضية والأنشطة الاجتماعية، وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية من خلال انعقاده الدائم لحل أية مشاكل، وتذليل العقبات التي تعترض الفرق الرياضية وأعضاء الجمعية العمومية الذين أظهروا معدنهم الأصيل في تلك الأزمة التـي تعرض لها رئيس ناديهم المنتخب.

مجلس الإدارة ورئيسه الغائب الحاضر يؤكد دائما على أن نادي الزمالك جزء أصيل من كيان هذا الوطن وهو أحد أكبر القلاع الرياضية الجماهيرية التي تقف خلف قيادتها السياسية وتحترم دولة القانون ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.

ويناشد مجلس الإدارة مؤسسات الدولة الوطنية المحترمة الوقوف خلف کیان نادي الزمالك القلعة الرياضية الوطنية التي تمثل الملايين من الشعب المصري. عاش نادي الزمالك نادي الوطنية والكرامة".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

وكان الزمالك قد فاز في آخر مبارياته بالدوري على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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