الدرجة الثانية – هدف قاتل لـ جمهورية شبين يشعل صراع صدارة مجموعة بحري

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 18:00

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

اشتعل صراع صدارة ترتيب المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم الأربعاء 7 مباريات ضمن منافسات الجولة 20 من مجموع بحري بالدرجة الثانية.

وسجل مؤمن حسن هدفا في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقود جمهورية شبين للفوز على سبورتنج بهدف دون رد.

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فيما فاز طنطا على المجد السكندري بنتيجة 3-2، إذ سجل إسلام فؤاد وعبد الرحمن الدح وحسام جمالية أهداف طنطا، فيما أحرز هدفي المجد، محمد السعيد ومراد رجب من ركلة جزاء.

ورفع طنطا رصيده إلى 36 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة متقدما بفارق الأهداف عن جمهورية شبين.

ويأتي دكرنس في المركز الثالث برصيد 34 نقطة قبل أن يواجه هلال مطروح غدا ضمن باقي مباريات الجولة 20.

كما يلعب المصري بالسلوم ضد الأوليمبي غدا الخميس ضمن ختام مباريات الجولة.

في المقابل فاز اتحاد نبروة على كفر الشيخ بهدف محمد وحيد، بينما تعادل بلدية المحلة مع بايونيرز سلبيا بدون أهداف.

وتعادل المنصورة مع أبو قير للأسمدة بهدف لكل فريق ، وانتصر بروكسي على الحمام بثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من مجموعة بحري كالتالي:

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