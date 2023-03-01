الهلال يعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب موسى ماريجا

سيفقد نادي الهلال السعودي خدمات المهاجم المالي موسى ماريجا خلال 5 مباريات مقبلة للفريق.

وتعرض ماريجا للإصابة خلال فوز الهلال على الدحيل القطري 7-0 ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن الهلال إصابة ماريجا في العضلة الخلفية وغيابه عن صفوف الفريق لمدة 3 أسابيع مقبلة.

ويعد غياب ماريجا ضربة قوية للجهاز الفني للهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز في ظل المنافسة الشديدة على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وتأكد غياب ماريجا عن مباريات الهلال أمام الوحدة والفتح والتعاون والاتفاق بالدوري وكذلك مواجهة الفتح بربع نهائي كأس ملك السعودية.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة بفارق أقل 11 نقطة عن النصر المتصدر.

ويملك الهلال 3 مباريات مؤجلة بمسابقة الدوري ويمكنه تقليص الفارق مع النصر إلى نقطتين حال الفوز بهم.

يذكر أن ماريجا سجل هدفين وقاد الهلال للفوز على الدحيل القطري بنتيجة 7-0 والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.