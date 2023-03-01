خلال توقف مارس.. مدرب الشباب يقود منتخب أوروجواي مؤقتا

أعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم تعيين مارسيلو برولي مديرا فنيا لمنتحب أوروجواي بشكل مؤقت في التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وسيلعب منتخب أوروجواي مباراتين وديتين ضد اليابان وكوريا الجنوبية في التوقف الدولي لشهر مارس.

برولي هو مدرب فريق الشباب تحت 20 عاما والذي حقق فضية كأس أمريكا الجنوبية للشباب الشهر الماضي بالخسارة من البرازيل في الجولة الأخيرة، وتأهل بالفعل لنهائيات كأس العالم للشباب والتي ستقام في إندونيسيا.

وأعلن الاتحاد الأوروجوياني في بيانه:

أبلغ الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم أن مارسيلو برولي، مدرب المنتخب الوطني تحت 20 سنة، سيقود الفريق بشكل مؤقت في أجندة الفيفا في مارس المقبل في اليابان وكوريا.

في هذه الأيام، سيتم تحديد شكل الموظفين الذين سيعملون مع برولي في آسيا.

🫡 𝐁𝐫𝐨𝐥𝐢 𝐚 𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 Marcelo Broli, técnico de la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬, dirigirá a la Selección Mayor en la Fecha FIFA de marzo. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/5fExDwp3no — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 28, 2023

ورحل دييجو ألونسو عن منتخب أوروجواي بعدما ودّع من كأس العالم 2022 من دور المجموعات مكتفيا بفوز وحيد تحقق ضد غانا.

وتولى ألونسو المهمة في نوفمبر 2021 خلفا للمخضرم أوسكار تاباريز الذي استمر لما يزيد عن 15 عاما بقميص السماوي.

من هو برولي؟

برولي لاعب الوسط قضى أغلب مسيرته كلاعب في أوروجواي حيث بدأ مع بينارول وكذلك ارتدى قميص الغريم ناسيونال.

وارتدى قميص بلد الوليد الإسباني لموسم واحد ولم يخض سوى 13 دقيقة في الدرجة الثانية الإسبانية.

عقب اعتزاله في 2014 تحول إلى عالم التدريب، فتواجد في منصب المدرب المساعد مع فريقي بروجريسو ودانوبيو في أوروجواي.

ثم أصبح مدربا للفريق فيلا تيرسيا الأوروجوياني في سبتمبر 2019 ورحل في 2020.

وتولى مهمة فريق بنيارول للشباب في 2021 واستطاع قيادة الفريق لحصد لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 للشباب.

تألقه قاده لتولي مهمة منتخب أوروجواي للشباب وقاده لوصافة كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما وحل ثانيا خلف البرازيل بعدما خسر المباراة الأخيرة.

🔜 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗙𝗜𝗙𝗔 ¡La Selección Mayor vuelve a jugar! Será en marzo, con dos amistosos en el continente asiático. 🆚 Japón (24/3) 🆚 Corea del Sur (28/3)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/gMBCaqplN6 — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 17, 2023

ويلعب منتخب أوروجواي مع اليابان على ملعب اليابان الوطني في 24 مارس.

ثم بعد 4 أيام سيلتقي مع كوريا الجنوبية على ملعب سيول كأس العالم.