خلال توقف مارس.. مدرب الشباب يقود منتخب أوروجواي مؤقتا

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

مارسيلو برولي

أعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم تعيين مارسيلو برولي مديرا فنيا لمنتحب أوروجواي بشكل مؤقت في التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وسيلعب منتخب أوروجواي مباراتين وديتين ضد اليابان وكوريا الجنوبية في التوقف الدولي لشهر مارس.

برولي هو مدرب فريق الشباب تحت 20 عاما والذي حقق فضية كأس أمريكا الجنوبية للشباب الشهر الماضي بالخسارة من البرازيل في الجولة الأخيرة، وتأهل بالفعل لنهائيات كأس العالم للشباب والتي ستقام في إندونيسيا.

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وأعلن الاتحاد الأوروجوياني في بيانه:

أبلغ الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم أن مارسيلو برولي، مدرب المنتخب الوطني تحت 20 سنة، سيقود الفريق بشكل مؤقت في أجندة الفيفا في مارس المقبل في اليابان وكوريا.

في هذه الأيام، سيتم تحديد شكل الموظفين الذين سيعملون مع برولي في آسيا.

ورحل دييجو ألونسو عن منتخب أوروجواي بعدما ودّع من كأس العالم 2022 من دور المجموعات مكتفيا بفوز وحيد تحقق ضد غانا.

وتولى ألونسو المهمة في نوفمبر 2021 خلفا للمخضرم أوسكار تاباريز الذي استمر لما يزيد عن 15 عاما بقميص السماوي.

من هو برولي؟

برولي لاعب الوسط قضى أغلب مسيرته كلاعب في أوروجواي حيث بدأ مع بينارول وكذلك ارتدى قميص الغريم ناسيونال.

وارتدى قميص بلد الوليد الإسباني لموسم واحد ولم يخض سوى 13 دقيقة في الدرجة الثانية الإسبانية.

عقب اعتزاله في 2014 تحول إلى عالم التدريب، فتواجد في منصب المدرب المساعد مع فريقي بروجريسو ودانوبيو في أوروجواي.

ثم أصبح مدربا للفريق فيلا تيرسيا الأوروجوياني في سبتمبر 2019 ورحل في 2020.

وتولى مهمة فريق بنيارول للشباب في 2021 واستطاع قيادة الفريق لحصد لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 للشباب.

تألقه قاده لتولي مهمة منتخب أوروجواي للشباب وقاده لوصافة كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما وحل ثانيا خلف البرازيل بعدما خسر المباراة الأخيرة.

ويلعب منتخب أوروجواي مع اليابان على ملعب اليابان الوطني في 24 مارس.

ثم بعد 4 أيام سيلتقي مع كوريا الجنوبية على ملعب سيول كأس العالم.

أوروجواي مارسيلو برولي
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