التشكيل - تغيير وحيد لـ فاركو.. وعمر فتحي يجاور أوكلي في هجوم المقاولون

أجرى طارق العشري المدير الفني لـ فاركو تغييرا وحيدا في تشكيل الفريق الذي يواجه المقاولون العرب لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

ويعود جابر كامل لمركز الظهير الأيسر على حساب التونسي عزمي غومة.

بينما أجرى شوقي غريب 3 تغييرات في تشكيل الفريق الذي تعادل سلبيا ضد فيوتشر في الجولة الماضية.

فيبدأ عمر فتحي في التشكيل الأساسي خلف جون أوكلي مهاجم الفريق.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جابر كامل - رامي صبري – أحمد عوض – جيفيرسون إينكادا

الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد صغيري

الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون

وعلى دكة البدلاء: محمود السيد – أحمد عبد الرحمن "مودي" – محمود عماد – سيف تيري – عبد الناصر محمد – علي بهيج – عبد الله بكري – أحمد البحراوي – عزمي غومة.

تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: جوزيف أوشايا - محمد رزق – عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – لويس إدوارد

الهجوم: جون أوكلي - عمر فتحي

وعلى دكة البدلاء: محمد أحمد "سيحا" - أحمد الشيمي – يوسف الجوهري – لؤي وائل – فادي فريد – محمد شوقي غريب – مامادو نياص – عمر فايد – أحمد عاطف "قطة".

ويحتل المقاولون المركز السادس برصيد 32 نقطة.

فيما يحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.