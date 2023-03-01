رغم الطرد المباشر أمام ريال مدريد.. إيقاف كوريا مباراة واحدة

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

آنخل مارتين كوريا - أتليتكو مدريد

تعرّض آنخل مارتين كوريا لاعب أتليتكو مدريد للإيقاف لمدة مباراة واحدة بعد طرده أمام ريال مدريد.

وغادر كوريا مباراة دربي مدريد مطرودًا في الشوط الثاني بعد اعتداء بالمرفق على أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف كوريا لمدة مباراة واحدة.

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ويحق لـ أتليتكو مدريد التقدم باستئناف على قرار العقوبة التي تعرض لها كوريا.

وبالتالي يبتعد المهاجم الأرجنتيني عن مباراة إشبيلية المقبلة في ملعب متروبوليتانو مساء السبت.

ودخل كوريا بديلًا بين شوطي الدربي، ثم غادر المباراة مطرودًا في الدقيقة 64 بعد اعتداء بالمرفق على روديجير، نال اعتراضات شديدة من جانب أتليتكو مدريد.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد أن تقدّم خوسيه ماريا خيمينيز بضربة رأسية، قابلها مواطنه ألفارو رودريجير برأسية أخرى في شباك الروخيبلانكوس.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

من جانبه، فبطل العالم البالغ 27 عامًا سجّل 6 أهداف وصنع هدفين في 32 مباراة مع أتليتكو مدريد هذا الموسم.

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