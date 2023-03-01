خبر في الجول - بسبب الأهلي والقطن.. مباراة الاتصالات والسكة دون ملعب حتى اللحظة

تعيش مباراة المصرية للاتصالات والسكة الحديد وضعًا ضبابيًا حتى اللحظة بسبب عدم تحديد الملعب.

ويلعب الاتصالات أمام السكة يوم السبت المقبل في الجولة 20 للمجموعة الثانية من الدرجة الثانية.

وعلم FilGoal.com أن المباراة كان من المقرر إقامتها على استاد السلام.

لكن لعب الأهلي أمام القطن الكاميروني على نفس الملعب في نفس اليوم بدوري أبطال إفريقيا، سيحول دون ذلك.

وكان الاعتقاد السائد أن استاد القاهرة سيستضيف مباراة الأهلي أمام القطن، لكن إقامة كأس الأمم الإفريقية للشباب على استاد القاهرة أحدث تغييرًا في المخططات.

وبالتالي تبحث إدارة المصرية للاتصالات حاليًا عن ملعب بديل لاستضافة السكة الحديد في اللقاء المقبل.

ويحتل المصرية للاتصالات المركز السابع برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد السكة الحديد في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.