كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقد محمد أبو النصر

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 17:10

كتب : FilGoal

محمد أبو النصر - الأهلي كرة سلة

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد محمد أبو النصر لاعب فريق السلة لمدة أربعة مواسم مقبلة.

ويستعد الأهلي لاستئناف مشواره في بطولتي الدوري والكأس وخوض منافسات إفريقيا للأندية BAL 3 والمقامة تحت رعاية NBA.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن أبو النصر قد وقع على عقود التجديد مع النادي لمدة أربعة مواسم.

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وقال العوضي عبر موقع الأهلي الرسمي: "أبو النصر لم يكن له أي طلبات أو اشتراطات، ووقع على عقود التجديد مباشرة كونه أحد أبرز العناصر في الفريق".

وأشاد العوضي بما قدمه أبو النصر مع الأهلي على مدى السنوات الماضية، فضلا عن التزامه في الملعب ودوره في تتويج الفريق بالعديد من البطولات.

وشدد العوضي أن الاحتفاظ بالعناصر المميزة في كافة الفرق ضروري من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار ومواصلة المنافسة على كل البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام فريق الزمالك ضمن منافسات دوري السوبر يوم الإثنين المقبل.

ويعود الأهلي لمواصلة مبارياته محليا بعد فترة توقف نظرا لمشاركة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونجح الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم 2023.

ويشارك الأهلي في نهاية أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA في مجموعة النيل المقرر إقامتها على صالة حسن مصطفى في مصر.

كرة سلة الأهلي محمد أبو النصر
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