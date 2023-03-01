سيغيب أمام يوفنتوس.. إيقاف جوزيه مورينيو مباراتين

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

طرد مورينيو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما مباراتين على خلفية طرده ضد كريمونيسي في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب البرتغالي مع بداية الشوط الثاني بسبب ما بدره ضد الحكم الرابع.

وتلقى روما خسارة مدوية خارج قواعده، إذ حقق كريمونيسي فوزه الأول في الموسم الحالي بالفوز 2-1.

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وبذلك سيغيب مورينيو عن مباراتي روما المقبلتين، الأولى ضد يوفنتوس ثم ساسولو، كما فُرضت غرامة بقيمة 10 آلاف يورو.

وكشف مصدر من لجنة الحكام لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن صوت الحكم الرابع لم يظهر في التسجيلات خلال حواره مع مورينيو، ويظهر في الفيديو أن الحكم الرابع ماركو سيرّا أخبر مورينيو بـ "أذهب للمنزل".

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وقال مورينيو عبر "دازن" عقب المباراة: "نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كان يمكن فعل أي شيء من وجهة نظر قانونية، إذا سمع شخص ما قاله لي سيرا (الحكم الرابع). من الصعب على قبول عدم اللعب ضد يوفنتوس".

وأضاف "الذين يعرفونني منذ سنوات يعرفون أنني عاطفي، لكنني لست مجنونا. أخبرني الحكام أنه لا يوجد تسجيل لما قاله لي سيرا (الحكم الرابع) أريد أن أعرف ما إذا كان السادة في مكتب المدعي العام الفيدرالي الذين يسمعون كل شيء قد فهموا شيئا".

وواصل "أعطاني بيتشينيني (حكم الساحة) بطاقة حمراء بعدما أبلغه الحكم الرابع الذي لم يكن لديه الصدق ليقول ما قاله لي وكيف فعل ذلك ، وتحديد رد فعلي. لقد تحدث معي بطريقة غير مبررة،".

وأوضح "قلت لسيرا (الحكم الرابع) أريدك أن تكون صادقا وتقول ما حدث، لكنه كان يعاني من هفوة في الذاكرة".

وشدد "لا أريد الخوض في حقيقة أننا نلعب ضد يوفنتوس يوم الأحد ولن أكون على مقاعد البدلاء، لا أريد أن أفعل ذلك. من الصعب بالنسبة لي البقاء خارج هذا السباق، سيرا من تورينو، لكنني لا أعتقد أن له أي علاقة به".

وحقق كريمونيسي فوزه الأول في الدوري الإيطالي والغائب منذ بداية الموسم عقب صعوده بالفوز على روما بنتيجة 2-1.

الفوز أوقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس.

بينما ترك كريمونيسي المركز الأخير ورفع رصيده لـ 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

روما جوزيه مورينيو الدوري الإيطالي
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