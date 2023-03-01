كرة طائرة - الأهلي يعلن مشاركته في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات

أعلن الأهلي مشاركته في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات في الكرة الطائرة.

وتقام بطولة إفريقيا للرجال خلال الفترة من 9 إلى 22 مايو في تونس.

بينما تلعب بطولة إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 13 إلى 26 مايو في تونس أيضا.

وقال خالد العوضي في تصريحات للموقع الرسمي: "وافقنا على المشاركة في البطولتين، والفريقين لديهما القدرة على المنافسة بقوة على حصد اللقب واستكمال مسيرة البطولات وتشريف الأهلي على كافة المستويات".

وأضاف "فرق الطائرة تضم أفضل العناصر التي تتمتع بالخبرات اللازمة وهو ما وضح في البطولات الأخيرة وآخرها فوز فريق السيدات بلقب السوبر في نسخته الأولى وفوز فريق الرجال بكأس السوبر المصري وتأهله لنهائي البطولة العربية".

وسيلعب الأهلي المباراة النهائية للبطولة العربية ضد النصر البحريني غدا الخميس.