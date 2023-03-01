مؤتمر تشافي: ريال مدريد لديه الأفضلية.. والكلاسيكو يحفزني أكثر من أي مباراة أخرى

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن ريال مدريد لديه الأفضلية في الوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب فريقه.

ويستعد برشلونة لخوض لقاء الذهاب ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدا الخميس.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "ريال مدريد لديه الأفضلية، رغم الغيابات التي تضرب برشلونة إلا أنهم أبطال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني لا علاقة له بذلك".

وأضاف "نحن في طور البناء، واعتقد أن ريال مدريد لديه الأفضلية، لابد أن أكون أمينا، لا مانع من قول ذلك".

وواصل "نحن على أعتاب النهائي وهذا يحفزنا، سنقدم كل ما لدينا وسننافسهم خطوة بخطوة".

وعن الخسارة من ألميريا في الدوري أجاب قائلا: "أغضبتني للغاية، كنا نريد مواصلة النتائج الإيجابية، نحن الآن على بُعد 3 مباريات من لقب كأس الملك ولدينا فرصة عظيمة للرد".

وأردف "نحن بخير، نحلل أسباب الهزائم داخليا، تحدث مشاكل في يوم آخر لا تهاجم جيدا أو تكون صلبا في الدفاع".

وأوضح "الرسالة إلى جماهير برشلونة نحن في وضع مثالي ومتميز للفوز بلقبين، نحن في نصف نهائي الكأس وفي صدارة ترتيب الدوري الإسباني".

وعن اللعب في سانتياجو بيرنابيو أجاب: "أحب اللعب في سانتياجو بيرنابيو، الضغط؟ الكلاسيكو يحفزني أكثر من أي مباراة أخرى، أود أن ألعب وأود الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب بيرنابيو، هذا ما أطلبه من لاعبي فريقي أن يصبحوا أكثر جرأة، الفوز هناك له شهور رائع".

وواصل عن عودة أنسو فاتي قائلا: "أراه سعيدا ومتحفزا، هو لاعب لابد أن يكون مهما للفريق".

وتواجد أنسو فاتي في القائمة بعد أن غاب عن مواجهة ألميريا الأخيرة في الدوري بسبب إصابة في الركبة وذلك بعد أن عاد للتدريبات اليوم الأربعاء.

وأتم عن إستانيس بيدرولا لاعب فريق الشباب الذي تواجد في القائمة قائلا: "لديه قدرة رائعة في مواقف واحد ضد واحد، هو بحالة جيدة وليس لدينا ليفاندوفسكي ويمكنه أن يساعدنا".

وشهدت قائمة البلاوجرانا غياب الثلاثي: روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

وستقام مباراة الإياب 5 إبريل المقبل في كامب نو.

ويعود آخر ألقاب برشلونة في كأس الملك إلى 2020-2021 على حساب أتليتك بلباو.

على الجانب الآخر، حقق ريال مدريد آخر ألقابه في الكأس موسم 2013-2014 على حساب برشلونة.

ومن المنتظر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد مجددا 19 مارس الجاري لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.