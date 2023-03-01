كرة سلة - بعد انسحابه.. هبوط الزمالك إلى الدرجة الثانية من دوري السيدات

أرسل اتحاد كرة السلة المصري خطابا إلى نادي الأندية يفيد فيه انحساب الزمالك عن خوض مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز ونتج عنه هبوطه إلى القسم الثاني.

وفي شهر يناير الماضي أعلن نادي الزمالك تسريح لاعبات فريق السلة.

وأوضح اتحاد السلة في خطابه للأندية كيفية استكمال الأندية لمسابقة الدوري بعد انحساب فريق سيدات الزمالك.

وجاء بيان اتحاد السلة:

يرجي التكرم بالعلم بان نادي الزمالك اعتذر عن استكمال مباريات الدور الثاني في بطوله الممتاز (أ) سيدات للموسم الرياضي 2022-2023، وبناء عليه تم الغاء جميع مبارياته بدأ من الدور الثانى وسوف يتم استكمال البطوله كالتالي.

بالنسبه لمباريات الترتيب من السابع الي العاشر (3 BEST of) يتم إلغاء مباراة فريقي ( الثامن x التاسع) ويحتل الفريق الحاصل علي المركز التاسع المركز الثامن.

بدأ من مباريات دور الثمانية (3 BEST of) يحتل نادي الزمالك المركز السادس عشر وهو أول مراكز الهبوط ويتم إعادة ترتيب مراكز الفرق من التاسع إلى السادس عشر حيث الفريق الحاصل على المركز العاشر يحتل المركز التاسع والفريق الحاصل على المركز الحادي عشر يحتل المركز العاشر.... وهكذا

إلغاء مباراة بين فريقي ( المركز التاسع × المركز السادس عشر) في دور الثمانية واستكمال باقي مباريات الدور (3 BEST of) للفرق (العاشر x الخامس عشر) و(الحادي عشر × الرابع عشر) و(الثاني عشر x الثالث عشر).

إقامة مباريات الهبوط لترتيب الفرق من الثالث عشر إلى الخامس عشرة ويهبط الفريق الحاصل علي المركز الخامس عشر مع نادي الزمالك موسم 2023-2024.

وتستكمل مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة سيدات بعدما حسم منتخب مصر لسيدات الكرة السلة تأهله إلى بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على أوغندا في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة.