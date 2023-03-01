الدوري السعودي - نونو سانتو في حيرة بسبب أجانب اتحاد جدة

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد وحمد الله

يشعر نونو سانتو مدرب اتحاد جدة بالحيرة قبل مواجهة الخليج في الدوري السعودي بسبب المحترفين الأجانب.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الخليج ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة.

ويضم الاتحاد 8 أجانب لكن لوائح الدوري السعودي تقضي باستخدام 7 منهم فقط خلال أي مباراة.

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ويحدد سانتو خلال تدريب يوم الأربعاء الأجانب السبعة الذين سيضمهم إلى قائمة مباراة الخليج، فللمرة الأولى منذ الجولة الـ 14 يكتمل عقد أجانب الاتحاد الـ8، حسب تقرير جريدة الرياضية السعودية

وسيضطر المدرب البرتغالي إلى استبعاد أحدهم، بعدما تجنب اتخاذ مثل ذلك القرار لـ4 مباريات متتالية.

وعاد هارون كمارا مهاجم الفريق للتدريبات بعد غياب دام يوما واحدا، استعدادًا لمواجهة الخليج.

وينافس الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

إذ يحتل المركز الثاني خلف النصر المتصدر، بفارق نقطتين، وذلك بعد مرور 18 جولة.

أحمد حجازي طارق حامد نونو سانتو اتحاد جدة الدوري السعودي
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