قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو أمام برشلونة في كأس الملك

أعلن ريال مدريد قائمته لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة غدا الخميس على ملعب سنتياجو بيرنابيو في الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب 5 إبريل المقبل في كامب نو.

وتواجد رودريجو جوس في القائمة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، بينما سيغيب دافيد ألابا بعد إصابته أمام ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزولا

الوسط: أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

الهجوم: كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - إدين هازارد - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز

ويعود آخر ألقاب برشلونة في كأس الملك إلى 2020-2021 على حساب أتليتك بلباو.

على الجانب الآخر، حقق ريال مدريد آخر ألقابه في الكأس موسم 2013-2014 على حساب برشلونة.

ومن المنتظر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد مجددا 19 مارس الجاري لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.