مهاجم المغرب يترك الدوري التركي نحو السد القطري

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي

أعلن نادي السد القطري تعاقده مع الدولي المغربي أيوب الكعبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأفاد السد عبر حساب النادي على تويتر: "المغربي أيوب الكعبي لاعبا للزعيم حتى نهاية الموسم".

ويأمل السد أن يقود الكعبي الفريق للمنافسة على قمة الدوري القطري الذي يحمل لقبه.

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إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن الدحيل صاحب الصدارة.

ورحل الكعبي عن هاتاي في أعقاب انسحاب الفريق من الدوري التركي بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل أسابيع.

إذ أعلن محمد بويوكيكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم قبل أسابيع تلقيه خطابا من نادي هاتاي سبور للانسحاب من الدوري التركي.

ويأتي قرار الفريق بعد الأحداث المؤسفة التي يمر بها النادي جراء الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وقال بويوكيكشي في بيان حول هذا الموضوع:

"أرسل نادي هاتاي سبور خطابا اليوم أبلغنا أنه لن يسكتمل مبارياته هذا الموسم. إذا كان فريق غازي عنتاب يريد أيضًا الانسحاب من الدوري، فإننا نخطط للاستمرار مع 17 فريقًا بشرط أن تظل حقوق هذيين الناديين: إما أن نلغي مبارياتهم في الدور الأول ونحذف النقاط أو نعطي 3 نقاط تلقائية للفريق الذي سيلعب أمامه".

اتصل بي أيضا يلماز فورال رئيس فريق ملطية سبور، سنقوم بتقييم الوضع لقد فقدوا حارسا".

ووقع زلزال مُدمر في تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر وتسبب فيما يُعتقد بوفاة 35 ألف شخص.

وكشف نانا سيشير وكيل أعمال كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور ومنتخب غانا أنه تم العثور على جثمان اللاعب تحت المبنى الذي كان يعيش فيه بجنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.

السد القطري أيوب الكعبي هاتاي سبور
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