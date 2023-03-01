فلامنجو يخسر لقبه الثالث في 2023.. ديل فالي الإكوادوري بطلا لـ ريكوبا سود أمريكانا

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 14:58

كتب : إسلام أحمد

ديل فالي الإكوادوري بطلا لـ ريكوبا سود أمريكانا

توج أنديبنديتي ديل فالي الإكوادوري بلقب ريكوبا سود أمريكانا 2023 بالفوز على حساب فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإكوادوري بهدف دون رد سجله ماتيو كاربخال.

وفي الإياب تقدم فلامنجو في الوقت القاتل من عمر المباراة الأصلي بهدف الأوروجوياني جيورجان دي أراسكايتا في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

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ومع لجوء الفريقين لشوطين إضافيين انتهت بنفس النتيجة ثم تفوق ديل فالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 محققا لقبه الأول في السوبر القاري.

وأهدر دي أراسكايتا ركلته الترجيحية ما كتب الفوز للفريق الإكوادوري.

وأصبح ديل فالي ثاني فريق إكوادوري يتوج باللقب بعد ليجا دي كيتو الذي حصد لقبي نسختي 2009 و2010.

وبات الفريق الإكوادوري ثاني فريق يتوج على ملعب ماراكانا بلقب قاري على حساب فلامنجو وللمصادفة أن كل الفريقين يحمل اسم إنديبندينتي، إذ توج الفريق الأرجنتيني بلقب كوبا سود أمريكانا 2017 (تعادل الكونفدرالية).

كما واصل بطل الإكوادور تفوقه على الفرق البرازيلية، ففاز على ساو باولو في نهائي كوبا سود أمريكانا 2022.

وخسر فلامنجو في بداية 2023 مع مدربه البرتغالي فيتور بيريرا لقبه الثالث، إذ خسر السوبر البرازيلي من بالميراس، وحل ثالثا في كأس العالم للأندية وخسر كأس السوبر القاري.

كما خسر الفريق البرازيلي فرصة التتويج بنفس اللقب على حساب نفس الفريق للمرة الثانية، إذ توج من قبل بلقب نسخة 2020 على حساب ديل فالي بالفوز 5-2 في مجموع المباراتين.

وأخيرا، أصبح الفريق الإكوادوري النادي رقم 21 الذي يحصد لقب البطولة والتي بدأت منذ 1989، ويعد بوكا جونيورز الأرجنتيني الأكثر تتويجا برصيد 4 ألقاب.

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