قبل الكلاسيكو.. فاتي يعود لتدريبات برشلونة

عاد الإسباني أنسو فاتي لتدريبات برشلونة استعدادا لمواجهة ريال مدريد المرتقبة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

ويُلعب الكلاسيكو ذهابا في سنتياجو بيرنابيو غدا الخميس قبل أن تقام مباراة العودة على ملعب كامب نو يوم 5 إبريل.

وانضم فاتي -الذي غاب عن مواجهة ألميريا بسبب إصابة في الركبة- لتدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء قبل يوم واحد على الكلاسيكو.

أنسو فاتي يعود لتدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو غداً في كأس ملك إسبانيا 🔴🔵 pic.twitter.com/SbWSeJzjYH — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2023

ويغيب عن برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

ويعود آخر ألقاب برشلونة في كأس الملك إلى 2020-2021 على حساب أتليتك بلباو.

على الجانب الآخر، حقق ريال مدريد آخر ألقابه في الكأس موسم 2013-2014 على حساب برشلونة.

ومن المنتظر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد مجددا 19 مارس الجاري لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.