بيلد: مرموش على بعد خطوات من الانضمام لفرانكفورت

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 12:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

ذكرت تقارير ألمانية أن الدولي المصري عمر مرموش جناح فولفسبورج أصبح قريبا من الانضمام لفريق آينتراخت فرانكفورت الصيف المقبل.

كانت جريدة راينشي بوست الألمانية قد أوضحت أن بروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت مهتمان بضم مرموش الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويبدو أقرب للرحيل مجانا الصيف المقبل.

وأفادت جريدة بيلد أن المفاوضات بين آينتراخت ومرموش وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللاعب اقترب من الانتقال لفرانكفورت.

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فيما أوضحت جريدة WAZ الألمانية أن فرانكفورت تغلب على عدد أندية الدوري الألماني في الصراع على التعاقد مع عمر مرموش في صفقة طويلة الأمد.

وتسعى إدارة فرانكفورت لإنهاء صفقة مرموش للبدء في تعويض اللاعبين المتوقع رحيلهم صوب فرق آخرى الصيف المقبل، وأبرزهم دايتشي كامادا الذي يبدو في طريقه لبروسيا دورتموند، حسب التقارير.

في حالة انتقاله إلى فرانكفورت سيعود مرموش للعمل مع أوليفر جلاسنر مدرب فرانكفورت الحالي ومدربه السابق في فولفسبورج، الذي دفع به في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في الدوري الألماني حاليا، فيما خسر على ملعبه من نابولي 0-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 24 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم.

وسجل مرموش 4 أهداف وصنع هدفا مع الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري الألماني.

يذكر أن الدولي المصري لعب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بالجولة الأخيرة من الموسم.

وذكرت تقارير أن جلادباخ اهتم بضم مرموش بعد تأكد رحيل جناحه ماركوس تورام نهاية الموسم.

وأوضحت التقارير أن قدرة مرموش على اللعب كجناح أو كمهاجم جعلته هدفا للفريق الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الألماني حاليا، فضلا عن انضمامه مجانا.

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