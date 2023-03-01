وفاة جاست فونتين أسطورة كرة القدم الفرنسية

توفى صباح اليوم الأربعاء 1 مارس جاست فونتين أسطورة كرة القدم الفرنسية بعمر 89 عاما.

فونتين هو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد مسجل من الأهداف في نسخة واحدة بكأس العالم برصيد 13 هدفا في نسخة 1958.

بواقع أربعة أهداف أمام ألمانيا الغربية، وثلاثة أهداف أمام باراجوي، وهدفين أمام يوغوسلافيا وإيرلندا الشمالية، وهدف أمام البرازيل واسكتلندا.

جاست فونتين .. ما وراء الـ13 هدفا في كأس العالم

ويعد فونتين الهداف التاريخي لفرنسا في كأس العالم برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف واحد عن كيليان مبابي.

وولد فونتين في المغرب في 18 أغسطس 1933 من أم إسبانية وأب فرنسي.

استمر فونتين في المغرب حتى عامه العشرين قبل أن يرحل صوب نيس في فرنسا بعد أن لعب بألوان الاتحاد الرياضي المغربي.

وانتقل إلى نيس الفرنسي عام 1953 ليبدأ في نفس العام رحلته مع منتخب الديوك.

بعد ثلاثة أعوام مع نيس سجل خلالها 44 هدفا، انتقل فونتين إلى ستاد ريمس ليحل في مكان رايموند كوبا الذي انتقل وقتها لريال مدريد.

مع ستاد ريمس، عاش فونتين أفضل فتراته وسجل 121 هدفا وفاز بلقب هداف الدوري مرتين كان منها الموسم الأخير قبل كأس العالم.

واعتزل فونتين كرة القدم في يوليو 1962 بعمر 28 عاما و11 شهرا.