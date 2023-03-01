محامية حكيمي ترد على اتهامات اللاعب بالاغتصاب

ردت فاني كولين أحد أفراد المجموعة القانونية الخاصة بالمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على اتهامات اللاعب بالاغتصاب.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق أن حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان قيد التحقيق بتهمة الاغتصاب.

وقالت فاني كولين محامية حكيمي في بيان نشرته "لو باريزيان": "الاتهامات باطلة. إنه هادئ وتحت تصرف السلطات".

وبحسب التقرير، فإن شابة ذهبت إلى مركز الشرطة يوم الأخد الماضي وقالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب باريس سان جيرمان.

ورفضت الشابة تقديم شكوى لكن الادعاء تولى القضية.

نظرا لخطورة الوقائع وسمعة المتهم، قام ضابط الشرطة القضائية المناوب على الفور هذا الأحد بالاتصال على الفور بموظفي مديرية الشرطة.

وتولى مكتب المدعي العام في كريتيل التحقيق في القضية من تلقاء نفسه قبل إحالتها إلى قاضية نانتير.

ويعمل المحققون هذا الإثنين على الملف الذي تم تجميعه على أساس أقوال المشتكي الذي لم تسمعه دائرة التحقيق بعد.

وتعود بداية الأمر إلى 16 يناير عندما بدأ نقاش بين أشرف حكيمي والشابة عبر شبكة التواصل الاجتماعي انستاجرام، وفي يوم السبت 25 فبراير كانت الشابة قد ذهبت إلى منزل اللاعب في بولوني، على متن سيارة أوبر.

وفي منزل اللاعب، خرجت الأمور عن السيطرة حسب كلمات الشابة وأن اللاعب تعدى عليها رغما عنها.

وتمكنت الضحية من تحرير نفسها من المتهم بدفعه بعيدا وبعد الرحيل أرسلت رسالة إلى صديق جاء ليأخذها بعيدا.

ولم يشارك أشرف حكيمي في مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وفي نهاية هذا الأسبوع، كان اللاعب بمفرده في المنزل حسب الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مع تواجد زوجته وطفلاهما في دبي لقضاء العطلة.