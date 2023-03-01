مدرب الاتحاد: لم أبك على رحيل مروان عطية لـ الأهلي

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 10:56

كتب : FilGoal

الأهلي - مروان عطية

شدد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري أنه كان متفقا مع قرار رئيس النادي على رحيل مروان عطية، مشيرا إلى أنه لا يبكي على مغادرته.

وانضم مروان عطية لصفوف الأهلي قادما من الاتحاد السكندري خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وقال زوران في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "الموافقة على رحيل مروان عطية؟ كنت متفقا مع قرار رئيس النادي برحيل مروان عطية لأن اللاعب بالفعل كان يريد أن يغادر".

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وأضاف "إن كان هناك لاعب صغير يريد المغادرة فليغادر".

وواصل "لا أبكي على رحيل مروان عطية أو أي لاعب آخر، أعلم أنه لاعب كبير ولكنني أمتلك أيضا لاعبين كبار يمكنهم تقديم أنفسهم".

وأتم "أنت ترى النتائج التي تتحقق وبالفعل الفريق يتحسن من مباراة لأخرى ويخطو بثقة أكبر ونحقق نتائج إيجابية داخل وخارج ملعبنا".

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تفاصيل الصفقة

مروان عطية انضم لصفوف الأهلي، مقابل مبلغ مالي يحصل عليه الاتحاد السكندري والثنائي محمد محمود وعمار حمدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

مع وجود بند يسمع بتمديد إعارة الثنائي في الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد السكندري أيضا عن وجود بند في بيع مروان عطية إلى الأهلي يتيح للنادي الأخضر الحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وكشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن المبلغ المالي للصفقة يقترب من 25 مليون جنيه.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة كلفت الأهلي 25 مليون جنيه.

وسدد الأهلي نصف المبلغ بشكل فوري لنادي الاتحاد السكندري، على أن يتم تسديد باقي المبلغ على قسطين بواسطة شيكات مستحقة الدفع لنادي الاتحاد السكندري بعد عدة أشهر.

أما ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالصفقة يتحملها النادي الأهلي.

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