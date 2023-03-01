وهدان: لا أحد يهتم بمشاكل الزمالك.. مرتضى منصور سيعود وهذا الملعب الأقرب لاستضافة الترجي

كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك عن الصعوبات التي يواجهها المجلس في الفترة الحالية، والملعب الأقرب لاستضافة مباراة الترجي، والموقف القانوني بعد انتهاء فترة حبس مرتضى منصور.

وقال سليمان وهدان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "موقف أمير مرتضى؟ إنه يتعرض لظرف صعب وضغط نفسي كبير ولا بد أن نلتمس له العذر في هذه المرحلة، سافر مع الفريق إلى ليبيا ثم تونس أيضا. عدم حضوره للمران خلال آخر يومين بسبب زيارته لوالدته مع معاناته من الإرهاق فقط".

وأضاف "لدينا مشكلة في الحسابات التي تم الحجز عليها مع الالتزامات القادمة، يجب أن أحجز الفندق ووسائل الإعاشة الخاصة بالفريق قبل مواجهة بيراميدز يوم الجمعة وكذلك أيضا مرتبات الموظفين والعاملين مع انتهاء شهر فبراير".

🗣️ سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر 💬 لدينا مشكلة في الحسابات التي تم الحجز عليها مع الالتزامات القادمة، يجب أن أحجز الفندق ووسائل الإعاشة الخاصة بالفريق قبل مواجهة بيراميدز يوم الجمعة وكذلك أيضا مرتبات الموظفين والعاملين مع انتهاء شهر فبراير. pic.twitter.com/Nzik7dcrcZ — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2023

وواصل "من المنتظر وصول الأموال الخاصة بإمام عاشور، ولكننا لم نتمكن حتى الآن من فتح حساب لاستقبال هذه الأموال ولا نريد أن نرتكب مخالفة مالية أو قانونية في الحسابات خلال هذا الظرف الاستثنائي".

وتابع "لدينا رئيس ناد مقيد الحرية وحسابات محجوز عليها والتزامات لا نعلم كيف نسددها، هناك بعض الفنادق راسلتنا بأنه إذا لم ندفع الأموال المستحقة لهم سيقومون بالحجز على الغرف".

واستطرد "البعض يحصر الأزمة الحالية في من سيقوم بأعمال رئيس المجلس ولكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير ونحتاج للمساعدة، نرى الأندية الأخرى لديها عديد الرعاة والمتبرعين".

وأردف "الكثير يتحدثون عن نادي الزمالك ولكن لا يتحدث أحد عن مواردنا ومشاكلنا وهمومنا، يتحدثون دون علم بالمأساة التي نعاني منها. أتمنى أن يكونوا منصفين للمجلس الذي يعمل في هذه الظروف الاستثنائية".

واستكمل "لم يتم الاستقرار على ملعب مباراة الترجي بعد، قد يُلعب في استاد برج العرب أو الدفاع الجوي. الأقرب الدفاع الجوي".

وأتم "ماذا سيحدث بعد انتهاء مدة الشهر؟ قولا واحدا ودون جدال وحسب القانون واللائحة، سيعود مرتضى منصور لأنه سيكون أُزيل عنه السبب المقيد للحرية".

ماذا حدث؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وتابع "لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستمر "عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها".

وأضاف "ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأتم "ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا أوضحت من خلاله أنها لم تصدر أي قرار بعد في هذه المسألة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قرر أمس -السبت- تكليف سليمان وهدانبرئاسة النادي مؤقتا، مع التمسك باستمرار مرتضى منصور من الناحية القانونية.

وجرى ذلك الاجتماع بدون الثلاثي خالد لطيف وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء مجلس إدارة الزمالك الذين كانوا متواجدين مع الفريق في تونس على هامش مباراة الترجي، حيث تم التواصل معهم هاتفيا.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسميالنقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 بأن يتولي مجلس إدارة النادى اختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

لاحقا علم FilGoal.com أيضا أن مجلس إدارة الزمالك استقر على إعادة التصويت على منصب رئيس النادي، بناء على طلب من خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك والغائب عن جلسة السبت.

واتفق بعدها المجلس على تأجيل مسألة اختيار القائم بأعمال رئيس النادي، وذلك بعد تأييد الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس النادي في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.