مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 والقنوات الناقلة.. مواجهتان ثأريتان في البريميرليج والمربع الذهبي في مصر

تقام اليوم الأربعاء مباراتين مؤجلتين من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي والتي تأجلت بسبب وفاة الملكة وقتها.

ويستضيف أرسنال المتصدر نظيره إيفرتون الذي كبده الخسارة الثانية في الموسم قبل جولات قليلة.

وتبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق علي محمد علي.

ويلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون في آنفيلد وعينه على الثأر من هزيمة الذهاب بثلاثية.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بتعليق خالد الحدي.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد بطل كأس الرابطة نظيره وست هام يونايتد في ثمن نهائي البطولة.

وتبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3 بتعليق رؤوف خليف.

ويخرج توتنام هوتسبير لمواجهة شيفيلد يونايتد في العاشرة إلا خمس دقائق مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1 بتعليق أحمد البلوشي.

وفي الدوري المصري، يستضيف فاركو نظيره المقاولون العرب على استاد برج العرب.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الغياثي.