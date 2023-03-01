جوارديولا: فودين عاد في الجزء الأهم من الموسم

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

بيب جوراديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فيل فودين عاد لمستواه في الجزء الأفضل من الموسم.

وفاز مانشستر سيتي على بريستول بثلاثة أهداف دون مقابل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل فودين هدفين لمانشستر سيتي في المباراة.

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وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "فودين عانى بعض الشيء بعد كأس العالم من إصابة في الكاحل ولكنه عاد الآن في الجزء الأفضل من الموسم".

وتابع "فيليبس لعب 90 دقيقة وقدم أداء جيد وعودته مهمة بالنسبة لنا".

وواصل "في المباريات السابقة أتيحت لنا فرص أكثر ولكن لم نسجلها لذلك النتيجة جيدة جدا خصوصا أمام هؤلاء المشجعين".

وأضاف "لازلنا ننافس في 3 بطولات وسنرى ما سيحدث، لقد خضنا 5 مباريات خارج ملعبنا بينهم ثلاثة أيام للاستشفاء ولكن الشباب استجابوا بشكل جيد".

وتأهل مانشستر سيتي لربع نهائي كأس الاتحاد وفي انتظار القرعة لتحديد منافسة القادم.

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