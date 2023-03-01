يوفنتوس يتقدم باستئناف ضد خصم 15 نقطة في الدوري الإيطالي

قدّم يوفنتوس استئنافا رسميا إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية بشأن خصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي.

وخُصمت من يوفنتوس 15 نقطة الشهر الماضي بداعي وجود مخالفات مالية.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فأن يوفنتوس كان لديه شهر من أجل تقديم استئناف على قرار الخصم وهو ما فعله النادي يوم الثلاثاء 28 فبراير.

يُذكر أن يوفنتوس عوقب بخصم 15 نقطة بالإضافة لـ سلسلة من الإيقافات طالت كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.













































ووافق مساهمو يوفنتوس على البيان المالي المنتهي في يونيو 2022 بخسارة 209.9 مليون يورو.

وتعتبر هذه أعلى خسارة يسجلها أي نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحسب موقع فوربز.

وتخطى يوفنتوس خسائر إنتر في موسم 2006-2007 حيث قدرت آنذاك بـ 206 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثالثة نادي روما في موسم 2019-2020 بخسارة 204 مليون يورو.

البيانكونيري بعد فوزه في الدربي على تورينو ارتقى للمركز السابع بفارق 6 نقاط عن المراكز الأوروبية و10 عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)