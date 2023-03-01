أليجري: مقعد دوري الأبطال؟ نحتاج إلى خوض دور ثاني استثنائي ولكن

يرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أنه لابد من تقديم دور ثاني استثنائي من أجل حصد بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفاز يوفنتوس بنتيجة 4-2 على تورينو في ختام الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري عبر دازن عقب نهاية اللقاء: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة حقا، حتى لو استقبلنا هدفين كان من الممكن تفاديهما، كان فوزا مستحقا".

وأضاف "عشر نقاط على مقعد دوري الأبطال؟ هذا كثير، علينا أن نخطو خطوة تلو الأخرى. ومن الطبيعي أن نحتاج إلى تحسين العديد من الجوانب".

وعن مشاركة بول بوجبا أجاب قائلا: "كنا بحاجة للاعبين جدد بخصائص مختلفة، شارك بول بشكل جيد للغاية ونحن سعداء بعودته، لكن الجميع أبلى بلاءً حسنا. يجب أن نستمر بهذه الروح. إذا واصلنا فعل ذلك سنكون قادرين على الحصول على الكثير من الرضا".

وأتم عن إمكانية المنافسة على مقاعد دوري الأبطال قائلا: "بالنظر إلى الأرقام الآن، لاتسيو في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، فإن المتوسط ​​هو حوالي 73. للوصول إلى هناك، نحتاج إلى خوض دور ثاني استثنائي، لكن دعونا نسير خطوة بخطوة".













































ولأول مرة في الدربي منذ 1995 يشهد الشوط الأول تسجيل 4 أهداف في الدربي.

وعزز يوفنتوس من تفوقه في الدربي على تورينو بدون خسارة خلال 18 مباراة (14 فوز و4 تعادل) وهي أطول سلسلة دون خسارة في الدربي.

وشهدت المباراة مشاركة بول بوجبا لأول مرة بعد غياب دام 315 يوما عن المشاركات الرسمية منذ خوض مباراته الأخيرة بقميص مانشستر يونايتد والتي عرفت خسارة فريقه ضد ليفربول 4-0.

وارتقى يوفنتوس للمركز السابع برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن بولونيا وبفارق 6 نقاط عن أتالانتا السادس.

بينما ظل تورينو في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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