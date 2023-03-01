للمرة الثالثة في تاريخه.. المنتخب السعودي للناشئين بطلا لكأس العرب لكرة اليد

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

المنتخب السعودي لكرة اليد

تُوج المنتخب السعودي للناشئين بلقب البطولة العربية لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره التونسي بنتيجة 27-24 في المباراة النهائية.

واستضافت الأردن منافسات النسخة رقم 11 من البطولة العربية لمنتخبات الناشئين لكرة اليد.

وحسم المنتخب التونسي نتيجة الشوط الأول بفارق 4 أهداف بواقع 14 هدفا مقابل 10 للمنتخب السعودي.

ونجح المنتخب السعودي في تحويل تأخره في الشوط الثاني لفوز بنتيجة 27-24 ليحصد لقب البطةلة.

وسبق وأن حصل المنتخب السعودي على لقب البطولة في 1983 و2013 ليتساوى مع التونسي في السجل الذهبي للبطولة كأكثر المنتخبات تحقيقاً للقب.

كما حصل جواد آل عباس حارس المنتخب السعودي على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية أمام تونس.

فيما حصل حسين فريج لاعب المنتخب السعودي على جائزة أفضل جناح أيمن بالبطولة، وحصل زميله اللاعب أحمد آل سعيد على جائزة أفضل ظهير أيسر بالبطولة.

كرة يد
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