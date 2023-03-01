مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد بثلاثية ضد بريستول

حقق مانشستر سيتي الفوز على بريستول سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل ثلاية مانشستر سيتي في المباراة كل من فيل فودين الذي سجل هدفين وكيفن دي بروين.

وتأهل مانشستر سيتي إلى ربع النهائي بعد الفوز الذي حققه على بريستول.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بيوليان ألفاريز في خط الهجوم بدلا من إيرلنج هالاند الذي جلس على دكة البدلاء، كما شارك ستيفان أورتيجا كأساسي بدلا من إيدرسون.

إراحة هالاند، ورياض محرز ودي بروين أساسيان، وألفاريز يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة بريستول في كأس إنجلترا ⚽📋 pic.twitter.com/csTfMu5UQ8 — FilGoal (@FilGoal) February 28, 2023

أحداث المباراة

كاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الأول بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة بتسديدة قوية من كالفن فيليبس ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة السابعة سجل فودين الهدف الأول مستغلا عرضية من رياض محرز ليضع الكرة في المرمى.

وأهدر دي بروين فرصة تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة فوق المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى بيب جوارديولا تبديلا بدخول ستيفان أورتيجا بدلا من إيدرسون مورايش.

وأضاف فودين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من مدافع بريستول سكنت الشباك.

وأنهى دي بروين ثلاثية مانشستر سيتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 81.

وفي باقي مباريات الجولة التي أقيمت اليوم حقق برايتون الفوز على ستوك سيتي بهدف دون مقابل سجله إيفان فيرجسون.

وفي مفاجأة الدور الخامس خسر ليستر سيتي ضد بلاكبيرن بهدفين مقابل هدف.

تقدم بلاكبيرن بهدفين سجلهما تايريس دولان وصامويل سزوميديكس، وقلص كيليتشي إيناتشو الفارق لليستر في الدقيقة الـ 67.

وحقق فولام الفوز على ليدز يونايتد بهدفين دون مقابل.

سجل جواو بالينها الهدف الأول في الدقيقة الـ 21، وأضاف مانور سولومون الهدف الثاني في الدقيقة الـ 56.