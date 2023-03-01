عصام ثروت: قدمنا مباراة كبيرة رغم النقص العددي.. ومحمود جاد حارس كبير

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 14:22

كتب : FilGoal

عصام ثروت حارس المصري

شدد عصام ثروت حارس مرمى المصري على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب إنبي.

وانتهت مباراة الفريقين بفوز المصري بهدفين مقابل هدف على استاد برج العرب.

وسجل مروان حمدي وزياد كمال هدفي المصري، فيما قلص في المباراة التي أقسمت على ملعب برج العرب.

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وحصد عصام ثروت جائزة رجل مباراة المصري وإنبي في الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال ثروت عبر "أون تايم سبورتس": "قدمنا مباراة كبيرة رغم النقص العددي بعد طرد مروان حمدي. درسنا المنافس جيدا ونفذنا تعليمات الجهاز الفني والتوفيق حالفنا".

وأضاف "تعليمات مدرب الفريق (حسام حسن) بين الشوطين كانت واضحة بأن نواصل الأداء القوي ونجتهد بشكل أكبر حتى لا نتأثر بالنقص العددي".

مروان حمدي مهاجم المصري سجل الهدف الأول في الدقيقة 31 لكنه تعرض للطرد في الدقيقة 34 بعد تدخل قوي على أحمد كالوشا مدافع إنبي.

وبات مروان حمدي رابع لاعب في الدوري المصري خلال الموسم الحالي يسجل ويطرد في نفس المباراة.

وشدد "فريق إنبي بدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط، وشعرنا بالراحة بعض الشيء عقب تسجل الهدف الثاني".

وتابع "اللحظة الأصعب في المباراة جاءت عندما سجل إنبي هدف تقليص الفارق خاصة في توقيت حرج من المباراة".

واختتم "نحن نعمل بقوة تحت قيادة سعفان الصغير مدرب الحراس، وزميلي في الفريق محمود جاد حارس مرمى كبير وايضا الثنائي محمد شحاتة وأحمد ياسر يمكنهما تحمل المسؤولية".

المصري حقق الفوز بعدما تعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين خلال الجولات السبع الأخيرة.

وجاء آخر فوز للنادي المصري في مسابقة الدوري على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف في 7 يناير الماضي.

في المقابل تلقى إنبي الهزيمة رقم 11 خلال الموسم الحالي بعدما فاز في 4 وتعادل في 5 مباريات خلال 20 جولة.

ورفع المصري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إنبي عند 17 نقطة في المركز 14 بالدوري.

الدوري المصري عصام ثروت
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