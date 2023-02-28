عودة بوجبا تشهد بسط يوفنتوس لسيطرته في الدربي أمام تورينو برباعية

عزز يوفنتوس تفوقه في دربي ديلا مولي بالفوز على تورينو بنتيجة 4-2 في ختام الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية تورينو: يان كاراموه وأنطونيو سانابريا، فيما سجل لـ يوفنتوس كل من خوان كوادرادو ودانيلو وبريمير وأدريان رابيو.

ولأول مرة في الدربي منذ 1995 يشهد الشوط الأول تسجيل 4 أهداف في الدربي.

وعزز يوفنتوس من تفوقه في الدربي على تورينو بدون خسارة خلال 18 مباراة (14 فوز و4 تعادل) وهي أطول سلسلة دون خسارة في الدربي.

وشهدت المباراة مشاركة بول بوجبا لأول مرة بعد غياب دام 315 يوما عن المشاركات الرسمية منذ خوض مباراته الأخيرة بقميص مانشستر يونايتد والتي عرفت خسارة فريقه ضد ليفربول 4-0.

وارتقى يوفنتوس للمركز السابع برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن بولونيا وبفارق 6 نقاط عن أتالانتا السادس.

بينما ظل تورينو في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.













































التشكيل

تواجد الفرنسي بول بوجبا للمرة الثانية هذا الموسم على دكة بدلاء يوفنتوس، وجاوره فيدريكيو كييزا.

وعرف خط وسط يوفنتوس مشاركة الأرجنتيني الشاب إنزو بارينيشيا لأول مرة الموسم الجاري.

في المقابل عوّل الكرواتي إيفان يوريتش المدير الفني لـ تورينو على ثلاثي دفاعي والمهاجم الباراجوياني أنطونيو سانابريا.

وصف المباراة

لم نحتج سوى دقيقة و32 حتى تسكن الكرة في الشباك معلنة عن أسرع هدف في تاريخ الدربي.

ركلة ركنية ورأسية من أليساندرو بونجورينو ومتابعة من يان كاراموه سكنت الشباك قبل نهاية الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 16 رد يوفنتوس بهدف التعادل بعد عرضية من فيليب كوستيتش من الجهة اليسرى سددها الكولومبي خوان كوادرادو في الشباك مسجلا التعادل.

وتألق فوتشينك تشيزيني في التصدي ببراعة لرأسية من أنطونيو سانابريا بعد عرضية من ريكاردو رودريجيز في الدقيقة 39.

وبعد 4 دقائق سجل المهاجم الباراجوياني هدفا رائعا بتسديدة أرضية في الزاوية القريبة بعد عرضية أرضية من إيفان إيليتش.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أدرك القائد دانيلو التعادل برأسية قوية بعد ركلة ركنية نفذها أنخيل دي ماريا.

شوط أول مثير انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

في مباراة شهدت 6 أهداف.. يوفنتوس يحقق الفوز في مباراة الديربي أمام تورينو بنتيجة 4-2 شاهد الأهداف كاملة#يوفنتوس_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CJWRBMJpRf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 28, 2023

في الشوط الثاني منعت العارضة فرصة تورينو من التقدم بهدف ثالث بعد تسديدة من كارول لينتي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

بعد 3 دقائق أجرى ماسيميليانو أليجري 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة بول بوجبا وفيدريكيو كييزا وماتيا دي تشيليو بدلا من إنزو بارينشيا ودي ماريا وكوادرادو.

يوفنتوس استغل الكرات الثابتة في الدقائق التالية لإنهاء المباراة وفض التعادل.

في الدقيقة 71 حوّل بريمير مدافع يوفنتوس برأسية قوية ركنية نفذها كييزا في الشباك مسجلا أمام فريقه السابق.

وبعد 10 دقائق سجل أدريان رابيو الهدف الرابع للبيانكونيري بعد ركلة ثابتة مرت من الجميع وأودعها بقدمه في الشباك.

وكاد بول بوجبا أن يسجل لكن تسديداته ارتطمت بمدافع تورينو لتظل النتيجة على حالها بتقدم يوفنتوس.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بالدربي.