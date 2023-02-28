حازم فتوح: نادي الباطن كلفني بالتفاوض مع الأهلي بشأن أفشة في يناير.. والأحمر رفض
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 23:42
كتب : FilGoal
كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين عن كواليس رغبة نادي الباطن السعودي في التعاقد مع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
وقال فتوح عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان هناك عرضا من نادي الباطن السعودي لضم أفشة في يناير وفوضت من قبل النادي لتقديم العرض للأهلي لاستعارة اللاعب".
وأضاف "الأهلي رأى أن استمرار أفشة مهم جدا للفريق خاصة بعدما تم إبلاغ النادي بالمشاركة في كأس العالم للأندية وأن الفريق يحتاج كل اللاعبين والعرض لم يتم قبوله".
ولعب أفشة مع الأهلي هذا الموسم 24 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.
وانضم أفشة لصفوف الأهلي في 2019 قادما من نادي بيراميدز.
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