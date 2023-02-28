وكيله: وضعنا أكثر من خطة لتجديد تعاقد ربيعة مع الأهلي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 23:37

كتب : حامد وجدي

رامي ربيعة - الأهلي

كشف حازم فتوح وكيل أعمال رامي ربيعة مدافع الأهلي مستجدات المفاوضات بشأن تجديد تعاقد اللاعب مع القلعة الحمراء.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال فتوح عبر قناة أون تايم سبورتس: "وضعنا أكثر من خطة بشأن تجديد تعاقد رامي ربيعة مع الأهلي وكل مرحلة يترتب عليها ما يأتي بعد ذلك".

وأضاف "الأولوية بالنسبة لـ رامي ربيعة هي الاستمرار مع الأهلي وهذا هو هدفه الرئيسي".

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وواصل "الإعارة واردة في حالة تجديد تعاقده ولكننا لا نزال في مرحلة المفاوضات على التجديد والكرة في ملعب الأهلي".

رامي ربيعة البالغ من العمر 29 عاما شارك مع الأهلي هذا الموسم في 9 مباريات بمختلف البطولات.

وتم تصعيد رامي ربيعة للفريق الأول للأهلي في موسم 2011-2012 وخرج للاحتراف مع فريق سبورتنج لشبونة في 2015 قبل أن يعود للأحمر مرة أخرى.

الأهلي الدوري المصري رامي ربيعة
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